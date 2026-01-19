日本サッカー協会が１月19日、日本代表が現地時間３月28日にスコットランド代表と、同国グラスゴーのハムデン・パークで国際親善試合を行なうと発表した。森保ジャパンは３月31日にロンドンのウェンブリーでイングランド代表と対戦するため、３月シリーズはイギリス勢との２連戦となった。スコットランドのFIFAランキングは日本の18位に対し、36位。北中米ワールドカップ（W杯）においてはブラジル、モロッコ、ハイチと同じC組