【その他の画像・動画等を元記事で観る】 1月24日放送のNHK総合『Venue101』（毎週土曜 23時～）は、「紅白振り返りSPECIAL」と題して、『第76回NHK紅白歌合戦』の名場面と裏側を45分の拡大版でオンエア。 ■出演アーティスト / 歌唱楽曲 アイナ・ジ・エンド 「スイカ」FRUITS ZIPPER 「はちゃめちゃわちゃライフ！」※アーティスト名五十音順 ■『第76回NHK紅白歌合戦』に『Venue101』のカメラが密着 「つ