2026年1月19日、韓国メディア・スポーツ朝鮮は、AFC U-23アジアカップ準決勝で韓国U-23代表が日本と対戦するにあたり、試合日程の影響で日本より約27時間短い休養しか確保できていないと報じた。記事によると、李敏成（イ・ミンソン）監督率いるU-23韓国代表は、20日午後8時30分（韓国時間）にサウジアラビア・ジェッダで日本と準決勝を戦う。韓国は18日午前0時30分に準々決勝でオーストラリアを2-1で下し4強入り。一方、日本は16