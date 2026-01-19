週明け１９日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前週末比３５２円６０銭安の５万３５８３円５７銭だった。３営業日連続で値下がりした。前週末と比べて外国為替市場の円相場がやや円高・ドル安に推移したのを受け、自動車や電機などの輸出関連株が下落した。日経平均への影響が大きい半導体株の値下がりも相場の重荷となった。次の衆院選で与野党が食料品の消費税減税を訴えると伝わり、消費の下支えにな