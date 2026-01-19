Image: HONDA 「逆輸入車」って、なんか気になりますよね。日本ブランドでありながら、海外市場向けで現地生産なのでガイシャの雰囲気が漂います。雰囲気はガイシャでもメカニズムは日本車なので、安心感もあるし。海外で売れた日本車が、凱旋帰国するような「日本ブランド好き」の心をくすぐるような一面もあります。 Image: HONDA