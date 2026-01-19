SMBCコンシューマーファイナンスは1月15日、「20代の金銭感覚についての意識調査2026」の結果を発表した。調査は2025年11月27日〜28日、20歳〜29歳の男女1,000名(20代前半と後半で男女250名ずつ)を対象にインターネットで行われた。現在貯蓄できているお金の調整平均額の変化調査によると、20代の毎月のお小遣い額は「1万円以下」(31.2%)が3割強を占め、平均3万2,159円という結果に。昨年2月の前回調査から2,446円減少している。一