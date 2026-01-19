保護された当時の様子と、家猫になって６年後の姿を見比べてみたところ…？顔つきも目の大きさも違いすぎて感動すると話題で、動画は1千7百件以上の高評価を獲得。「きれいな子に育ってよかったですね！」「ワイルド系から癒し系にへ～んしんw」など、たくさんのコメントが寄せられています。 【動画：保護された『ハチワレ子猫』が愛情たっぷりに育てられた結果→６年後…劇的なビフォーアフター】 家族にな