アロウカのMF福井太智がアシストポルトガル1部アロウカのMF福井太智が現地時間1月17日に行われた第18節AVS戦に先発出場し、決勝点をアシストして1-0の勝利に貢献した。ペナルティーエリア外から“絶妙ピンポイントクロス”を味方の頭へ送り届けた。アロウカでセントラルMFとして定位置を掴んでいる福井。第14節は出場停止で今季初めての欠場となり、そこから3試合ベンチスタートが続いていたが、5試合ぶりの先発で結果を残した