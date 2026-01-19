俳優の鈴木亮平が主演を務める、TBS系日曜劇場『リブート』（毎週日曜後9：00）が、新たにスタート。今回は、蒔田彩珠が演じる足立翼を紹介する。【写真多数】鈴木亮平、戸田恵梨香、黒木メイサら…豪華キャストを紹介！蒔田彩珠が演じる足立翼は、儀堂班に所属する正義感に満ちた若手刑事。現場に流れる気配を素早く察し、儀堂の動きを最も近くで支える存在。また儀堂の動きを最も近くで追う立場として、“何を掴むのか”が