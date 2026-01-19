Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、1月19日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目はリーグ8位と苦戦が続くKADOKAWAサクラナイツ。ボーダーラインとの差が気になり始めるシーズン後半。6位・赤坂ドリブンズとの直接対決でどこまで近づけるか。【映像】KADOKAWAサクラナイツの巻き返しは？各チームがレギュラーシーズンの3分の1を消化したところで、プラスが5チーム、マイナスが5チーム。かなり明暗がくっきり分かれ