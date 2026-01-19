楽天から海外フリーエージェント（ＦＡ）権を行使し、巨人入りを決断した則本昂大投手（３５）が１９日、都内のホテルで入団会見を行った。今オフのＦＡ補強は松本剛外野手に続いて２人目。巨人が同じシーズン後のオフにＦＡで２人補強するのは梶谷、井納（２人ともＤｅＮＡからＦＡ）を獲得した２０年オフ以来となる。会見の冒頭で巨人・吉村禎章ＣＢＯは「実績と経験が豊富。一員になってくれることをすごくうれしく思いま