３６年ぶりの真冬の選挙に与野党も準備を進めています。高市首相が表明した今回の解散を、マチの人はどのように受け止めているのでしょうか。（マチの人）「いろんな問題が山積されているけど、なに一つ解決できていない。また解散、自分たちのことばっかり考えている」（マチの人）「高市さん自身は人気ある。自民党を増やしたいからね、そこでどうなるか、公明党と分離したからね」（マチの人）「争点がまず何なのか、どんな選挙