２月６日に開幕するミラノ・コルティナ五輪のアイスホッケー女子代表「スマイルジャパン」が１９日、都内で壮行会を行った。主将の小池詩織（３２）＝道路建設ペリグリン＝は「高まってきている。いよいよ本番に近づいてきている。良い準備をして臨みたい。日本代表の誇りを持ち、最後まで全力で戦っていきたい」と力を込めた。スマイルジャパンは、昨年２月の五輪最終予選では全勝で４大会連続５度目の出場権を獲得した。これ