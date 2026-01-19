19日朝、熊本県山鹿市の公民館を全焼する火事がありました。出火当時、公民館に人はおらずけが人はいませんでした。空高く立ち上る煙。火事があったのは、山鹿市鹿校通りの三友公民館です。警察と消防によりますと、19日朝8時頃、公民館を利用する予定だった人から「公民館から出火している」と消防に通報がありました。火は約1時間20分後に消し止められましたが、木造平屋の公民館約220平方メートルが全焼しました。出火当