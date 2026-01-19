日本サッカー協会（JFA）は19日、今年3月28日にスコットランド代表と対戦することを発表した。今回の発表によると、日本代表が今年3月に実施するFIFAワールドカップ26に向けた欧州遠征の一環として、スコットランド代表と親善試合を組んだとのことだ。試合は、スコットランド代表の本拠地である『ハムデン・パーク』で行われ、日本時間3月29日（日）の午前2時00分にキックオフ予定。テレビ放送については調整中となっている。