【ONE PIECE CAFE GENE 東京・渋谷】 開催期間： 第1弾2月7日～3月30日 第2弾：4月以降 東映アニメーションとパルコは、TVアニメ「ONE PIECE」との期間限定コラボレーションカフェ「ONE PIECE CAFE GENE」を東京・渋谷PARCO 6Fにリニューアルオープンする「THE GUEST CAFE BY PARCO」にて2月7日より期間限定で開催する。 本コラボカフェは「ON