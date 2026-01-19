大相撲初場所９日目（１９日、東京・両国国技館）、横綱大の里（２５＝二所ノ関）が小結若元春（３２＝荒汐）に寄り切られて３敗目を喫した。前日８日目（１８日）の天覧相撲に続いて一方的な相撲内容で完敗。取組後は「もう一回、しっかり気持ちと体をつくって。あと６日間、取り切るしかない」と必死に前を向いた。この日は結びで横綱豊昇龍（２６＝立浪）も敗れ、２横綱がそろって連敗。終盤の上位戦を除けば、１９９８年