現代アートの「いま」を知る｜ 森美術館／「六本木クロッシング2025展：時間は過ぎ去る わたしたちは永遠」「六本木クロッシング2025展：時間は過ぎ去る わたしたちは永遠」展示風景 「六本木クロッシング」は、「森美術館（もりびじゅつかん）」が3年に一度開催する、現代アートシーンを総覧する定点観測的な展覧会。8回目となる「六本木クロッシング2025展：時間は過ぎ去る わたしたちは永遠」が、2026年3月29日（日）まで開催中