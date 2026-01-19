警察によりますと、19日午後3時50分ごろ、福岡県朝倉市屋永でライトバンが小学生が乗っていた自転車2台をはねました。この事故で、市内に住む小学生2人が病院に運ばれ、このうち8歳の小学生の男の子の死亡が確認されました。 警察は、車を運転していた福岡県筑前町の自称会社役員、田辺健容疑者（53）を過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕しました。容疑を認めているということです。警察は容疑を過失運転致死傷に切り替え、当時