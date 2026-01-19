北朝鮮による拉致被害者・横田めぐみさんの母・早紀江さんらが木原官房長官と面会し、解決を求める署名などを手渡しました。来月90歳となる横田早紀江さんとめぐみさんの同級生たちは19日、拉致問題担当大臣を兼務する木原官房長官と面会し、拉致問題解決を求めるおよそ3万人分の署名などを手渡しました。めぐみさんの同級生池田正樹さん「きょう早紀江お母さんと『めぐみさんを必ず取り戻します』と約束していただいて、ご自分