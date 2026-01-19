プロ野球・巨人に楽天から移籍となった則本昂大投手が19日、都内のホテルで入団会見を行いました。則本投手が楽天から海外FA権を行使し、メジャー球団への移籍を模索していましたが、巨人と3年総額13億円（金額は推定）で契約を結ぶことになりました。「一生懸命腕を振って頑張りたいなと思います」と冒頭挨拶した則本投手。「緊張しています、あまり会見になれていないので」と苦笑いする場面もありましたが、「FA宣言をしてから