サッカー元スペイン代表でＪ１神戸でもプレーしたアンドレス・イニエスタ氏がモロッコ連盟で責任ある役職に就く可能性があるという。スペインのスポーツ紙、アスが一報を受け複数メディアが伝えている。イニエスタ氏は同連盟の招待によりアフリカ杯決勝を観戦。また両者はこれまでに同氏の加入についての話し合いの場を持ったという。同氏は２０２４年の現役引退後監督またはスポーツディレクターとしてやっていきたいとの意向