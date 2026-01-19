サッカースペイン１部リーグ、レアル・ソシエダードの日本代表ＭＦ久保建英が、１８日のスペイン１部リーグのバルセロナ戦で負傷退場、今後精密検査が行われるものの重傷を負っている可能性があるという。スペインのスポーツ紙、マルカなどが伝えている。後半の加速する場面で痛みを訴え担架に運ばれて退場した。一部報道では痛めたのはハムストリングで、断裂などの程度の重い負傷の恐れがあり何週間にも渡る戦線離脱の見込み