日本サッカー協会は１９日、３月２８日（日本時間２９日２時）に、スコットランドのハムデン・パークでスコットランド代表と国際親善試合を行うと発表した。ＦＩＦＡランキングは３６位で対戦成績は日本の１勝２分０敗。森保一監督は日本サッカー協会を通じ、「現在日本人選手が多数プレーするスコットランドで、スコットランド代表と対戦できることをとても嬉しく思います」とコメントを発表。Ｗ杯本大会の開幕まで約３カ月を