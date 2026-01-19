熱海富士に押し出される豊昇龍（左）＝両国国技館大相撲初場所9日目（19日・両国国技館）2横綱が2日続けて敗れる波乱。大の里は小結若元春に寄り切られ、豊昇龍は熱海富士に押し出されて、ともに3敗目を喫した。熱海富士は初金星。出場した2人以上の横綱が、そろって2日連続で敗れるのは1998年春場所の曙、貴乃花以来（終盤の上位戦を除く）。関脇霧島が宇良を逆とったりで下し、1敗を守って勝ち越しを決め、単独首位に立った