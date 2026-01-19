「にしたんクリニック」や「イモトのＷｉＦｉ」などを手がけるエクスコムグローバル株式会社の西村誠司社長が２０日、ＴｉｋＴｏｋに新規動画を投稿。競泳のリオ五輪金メダルの萩野公介氏と対談する様子を公開した。西村氏は「金メダリストとしてよく聞かれる質問」を尋ねると、萩野氏は「金メダルって本当に金なんですか？と聞かれますね」と苦笑。西村氏も「意外と重いですよね」と実際に手にした感想を語った。「金と銀を