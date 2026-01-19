2月8日に投開票が行われることが決まった衆議院議員選挙。この選挙の鍵を握るのが、立憲民主党と公明党による新党「中道改革連合」です。岡山・香川では、立憲民主党の4人が新党に入党する考えを明らかにしました。 【写真を見る】新党「中道改革連合」岡山・香川では立憲民主党の4人が新党に入党する考え共産党は岡山1区から4区に候補者を擁立 岡山2区の津村啓介氏です。2003年の衆院選で初当選し、これまでに衆議院議員を7期