Photo: Yuhei Tokimatsu 今年の冬は暖かい。ダウンジャケットを着て出かけたことを何度後悔したことか……。特に電車移動時は汗だくで、脱いだときにかさばるのも悩みの種。そこで手に取ったのがGRAMICCI（グラミチ）の「リバーシブルシェルパベスト」（税込2万900円）。その名の通りリバーシブル仕様で、両面どちらも主役。駅のホーム→満員電車→自宅・オフィスまで、これ一枚で実にちょう