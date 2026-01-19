°åÎÅµ¡´Ø¡Ö¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Î±¿±Ä¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö¥¨¥¯¥¹¥³¥à¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡×¤ÎÀ¾Â¼À¿»Ê¼ÒÄ¹¤¬19Æü¤ËTikTok¤ò¹¹¿·¡£2016Ç¯¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¸ÞÎØ¤Î¶¥±Ë¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÇëÌî¸ø²ð¤µ¤ó¤ÈÂÐÃÌ¤·¡¢¤½¤ÎÌÏÍÍ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£  ÂÐÃÌ¤Ï¡¢ÇëÌî¤µ¤ó¤¬9Æü¤ËÆ±¼Ò¤ÎËÜ¼Ò¤òË¬¤ì¡¢¼Â¸½¤·¤¿¡£À¾Â¼»á¤¬ËÁÆ¬¡¢¡Ö°ìÂç²ñ¤Ç¶â¡¦¶ä¡¦Æ¼¥á¥À¥ë¤ò¤¹¤Ù¤Æ³ÍÆÀ¤·¤¿¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ã¤Æ¡¢Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¥ê¥ª¸ÞÎØ¤Ç¤ÎÇëÌî¤µ¤ó¤Î°Î¶È¤Ë²þ¤á