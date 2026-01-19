横倒しになった列車の車両。連結部分は、ちぎれたように激しく損傷していた。乗客は割れた車両の窓から脱出し、その周りでは懸命の救助活動が行われた。スペイン南部で2つの高速鉄道が脱線…負傷者多数日本時間の19日未明、スペイン南部で高速鉄道が脱線、別の車両に衝突する事故が発生し、負傷者は多数に及んでいる。事故を起こしたのは、民間の高速鉄道「イリョ」。手頃な価格で人気の鉄道だという。列車は、南部の人気リゾート