½©¸µ¹¯¤µ¤ó¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¡¢¾¼ÏÂ²ÎÍØ¡õÊ¿À®¥Ý¥Ã¥×¥¹¥°¥ë¡¼¥×¡ÖMATSURI¡×¤ÎÅÏÊÕ¿¿¤µ¤ó¡¢¶¶ÄÞ·òÆó¤µ¤ó¡¢¾®Ìî»ûÍã¤µ¤ó¡¢¾¾²¬ÂîÌï¤µ¤ó¡¢ÎëÌÚ¾Ä¤µ¤ó¡¢ÌøÅÄÍ¥¼ù¤µ¤ó¤Î£¶¿Í¤¬¡Ö¥¹¥«¥ë¥×£Ä¥Ü¡¼¥Æ¡×¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤È¯É½²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚMATSURI¡Û¡Ö¿Í¤Ã¤Æ¹¥¤­¤Ë¤Ê¤ë¾å¸Â¤¬¡Ä¡×ÆÍÁ³¤Î?¾¾²¬¸ìÏ¿?¤Ë¥Õ¥¡¥óº¤ÏÇ¤â¡ÄÄ¾¸å¤ÎÀë¸À¤Ë´¿À¼¡ª½é¤Î´ë¶È¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤¼¡¤ÎÌÜÉ¸¤Ï?¹ÈÇò½Ð¾ì?¾¾²¬¤µ¤ó¤Ï¡¢?¤¢¤Î¡Ä¿Í¤Ã¤Æ¹¥¤­