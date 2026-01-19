栃木県大田原市の学童保育施設内で男児の体を触ったとして、県警大田原署は１９日、元施設長の男（３５）を不同意わいせつの疑いで逮捕した。発表によると、男は昨年１１月、同市内の学童保育施設内で、男児の体を触るわいせつな行為をした疑い。調べに対し、「覚えていない」と容疑を否認している。関係者によると、男児が学校の教員に相談して発覚した。小学校から報告を受けた同市が昨年１２月１７日に県警に通報。同１８