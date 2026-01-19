米国・ＷＷＥの祭典「レッスルマニア４２」（４月１８、１９日、ネバダ州ラスベガス）への道が始まる。ＰＬＥ「ロイヤルランブル」（３１日、サウジアラビア・リヤド）が、日本時間２月１日午前４時から「ＡＢＥＭＡＰＰＶ」にて、日本語および英語実況付きで生中継される。同大会の目玉は３０人参加の時間差入場バトルロイヤル・ロイヤルランブル戦だ。男子と女子で行われ、優勝者はプロレスの祭典「レッスルマニア」で最高