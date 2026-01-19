ヘンリー王子が違法な情報収集疑惑をめぐって英紙メール・オン・サンデーを発行するアソシエイテッド・ニュースペーパーズ社（ＡＮＬ）を訴えていた裁判に出廷するため、１９日に英国に到着した。英紙エクスプレスが同日、報じた。ヘンリー王子は同社が私立探偵を雇って車内に盗聴器を設置したり、個人の記録を「偽造」したり、個人の通話内容にアクセスしたりするなど、同紙の記事を掲載するに当たって違法行為を実行または委