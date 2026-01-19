大相撲初場所９日目（１９日、東京・両国国技館）、横綱豊昇龍（２６＝立浪）が平幕の熱海富士（２３＝伊勢ヶ浜）に押し出されて痛恨の３敗目を喫した。前日８日目（１８日）の天覧相撲から２日連続、今場所３個目となる金星配給。取組後の支度部屋では報道陣の取材に応じず、国技館から引き揚げた。審判長を務めた高田川親方（元関脇安芸乃島）は豊昇龍の相撲内容について「もろ手で行って、小手先で勝ちにいった。いつも通り