ブレーブスのキム・ハソン内野手（金河成＝３０）が右手中指を負傷し、大幅な出遅れを余儀なくされた。球団によると、ハソンは韓国国内で筋断裂するケガを負い、手術を受けた結果、全治までに「４〜５か月」を要するという。その後の海外報道で原因は氷上で転倒したことと伝えられ、出場予定のＷＢＣはおろか今季開幕にも間に合わない見通しとなった。珍しい故障理由を受け、米メディア「ＦＡＮＳＩＤＥＤ」は「キム・ハソン