高市総理はきょう、官邸での記者会見で「令和8年度予算」の成立を“可能な限り早く実現したい”と強調する一方で、「暫定予算」編成の必要性に言及しました。高市総理は仮に暫定予算の編成が必要となった場合でも、4月から実施が予定されている、いわゆる「高校授業料無償化」や「小学校の給食費無償化」は「あらゆる努力をして実現していく」と決意を語りました。