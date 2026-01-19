°äÀ×¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¡¢ÅÚ¶¶¤òÊÝ¸î¤¹¤ëÀÐ³À¡á19Æü¸á¸å¡¢´ôÉì»Ô´ôÉì»Ô¤Ï19Æü¡¢Àï¹ñ»þÂå¤ÎÉð¾­ºØÆ£Æ»»°¤¬±£µï»þ¤Ë½»¤ó¤À¤È¤µ¤ì¤ëºí»³¤Î»³Ï¼¤Ç¡¢Æ±»þÂå¤ËÂ¤¤é¤ì¡¢´ÛÆþ¤ê¸ý¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëËÙ¤äÅÚ¶¶¤Î°ìÉô¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÀìÌç²È¤Ï¡ÖÁõ¾þÅª¤ÊÀÐ³À¤Ç¡¢ºØÆ£Æ»»°¤¬¼é¸î¤Î´Û¤È¤·¤ÆÀ°È÷¤·¤¿²ÄÇ½À­¤¬¹â¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£»Ô¤ÏÅÔ»Ô·×²èÆ»Ï©¹©»ö¤ËÈ¼¤¤¡¢ºí»³ÉÕ¶á¤Î°äÀ×¤ÎÈ¯·¡Ä´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£¸î´ß¤ò¤â¤ÄÅÚ¶¶¤ÎÉý¤Ï7¥á¡¼¥È¥ë¡¢³ÎÇ§¤Ç¤­