【サラサクリップ2＋S】 2月2日発売予定 価格：550円 「サラサクリップ2＋S」ボールペン：ジェルインク 黒、赤ボール径：0.4ｍｍ／0.5ｍｍシャープ芯径：0.5ｍｍ替芯：JK-0.4／0.5ｍｍ 軸色：全5色（左から）0.4ｍｍ：黒、ミストブルー、モスグリーン 0.5ｍｍ：黒、白、透明 【拡大画像へ】 ゼブラは、ジェルボールペン「SARASA」か