【第49話】 1月18日 公開 【拡大画像へ】 講談社は1月18日、志岐佳衣子氏によるマンガ「ぴゅあ0.01mm」第49話「雪下さんの0.01％」をヤンマガWebにて公開した。 「ぴゅあ0.01mm」は、会社員・土屋新が同級生の日野あこと再会し関係を持ってしまうことから始まる、異色のラブコメマンガ。現在、ヤンマガWebでは全話が無料と待てば無料で公開されている。 【最新話】 第49話「雪下さん