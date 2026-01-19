高市首相は19日午後会見し、1月23日に召集される通常国会で衆議院を解散すると表明しました。衆議院選挙の日程は1月27日（火）公示、2月8日（日）に投開票が行われます。解散から投開票まで2週間あまりの超短期決戦となります。