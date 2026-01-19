アーセナルDFオレクサンドル・ジンチェンコのアヤックスへのレンタル移籍が近付いているようだ。英『スカイスポーツ』が伝えた。1996年12月15日生まれの29歳は、22-23シーズンにマンチェスター・Cからアーセナルに加入。初年度から2年続けてプレミアリーグ27試合に出場していたものの、昨季は15試合に減少し、今季はN・フォレストへレンタル移籍している。しかし、N・フォレストでは公式戦10試合の出場にとどまっており、『t