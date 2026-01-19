【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Mrs. GREEN APPLEの新曲「lulu.」の「Behind the Song ＆ the Scenes」がオフィシャルYouTubeチャンネルで公開された。 ■「輪廻転生」をテーマに制作 1月12日にリリースされた「lulu.」はTVアニメ『葬送のフリーレン』第2期のオープニングテーマ。「輪廻転生」という大きなテーマのもと、フェーズ3の幕開けを担う楽曲として制作された。