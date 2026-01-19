日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月19日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 3月限 13417( 11988) 6月限 595(45) TOPIX先物 3月限 16325( 15480) 日経225ミニ 2月限 11952( 11452) 3月限166838(16683