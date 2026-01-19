日本取引所が公表したオプション手口情報によると、19日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年2月限・SQ 2月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯5万4500円コール 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 4( 4) SBI証券 3( 3) マネックス証券 1( 1) ◯5万4375円コール