自民党神奈川県連は19日の会合で、次期衆院選神奈川2区に菅義偉元首相の秘書新田章文氏（44）を擁立する方針を決め、党本部へ公認申請した。今期限りで引退を表明した菅氏の後継となる。新田氏は2006年から菅氏の事務所で秘書として勤務。菅氏が官房長官や首相時代の政務担当秘書官を歴任した。2区は、立憲民主党の新人の落語家柳家東三楼氏（49）が立候補する予定。国民民主党県連も新人の会社員片山ちえ氏（34）を擁立する