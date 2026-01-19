全日本プロレスは19日、「ニューイヤーウォーズ2026」（25日、幕張メッセ国際展示場ホール4）で行われる「全日本プロレスTV認定6人タッグ選手権試合」の対戦カードを変更することを発表した。挑戦者組・佐藤光留のスケジュール重複のため参戦が困難となり、SNS上で挑戦者組・鈴木秀樹から諏訪魔を迎えての挑戦表明があったため、検討の結果、変更することを決定した。対戦カードは「全日本プロレスTV認定6人タッグ選手権試合」