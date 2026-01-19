日本維新の会代表を務める吉村洋文大阪府知事は１９日、大阪市の大阪府庁内で取材に応じた。衆院選での与党側としての戦略を問われると「自民党とはこれまでも選挙で戦ってきました」と前置きし、「与党となって連立合意の信を問うという形になります。有権者の皆さんがどの政党が信頼できるかという審判になりますので、ここは切磋琢磨（せっさたくま）していきたい」と、与党として行動しつつも、従来通りの選挙戦を展開して