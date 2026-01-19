東京電力は新潟県の柏崎刈羽原発について、制御棒引き抜き試験で不具合が発生したため、20日の再稼働を見送ると発表しました。柏崎刈羽原発6号機では、17日に再稼働に向けた試験を行いましたが、制御棒を1本引き抜いた状態で他の制御棒を操作しようとした時の防止機能に不具合があることが確認されました。東京電力によると、不具合の原因は設定ミスで確認作業に1日から2日かかるため、20日の再稼働を見送ることを発表しました。東