女優の上白石萌歌が1月17日、自身のXを更新。姉の上白石萌音が千尋役で出演中の舞台『千と千尋の神隠し』の韓国公演を観劇したことを報告。公演の合間に撮ったという、萌音との“姉妹プリクラ”の様子を7秒間のショート動画で公開し、ファンから歓びの声が寄せられている。萌歌は「日記」と題し、《姉上の『千と千尋の神隠し』韓国公演をみに、弾丸で韓国へ行ってきました！》と投稿。続けて《海をこえてあらゆる国をめぐり